«Весит 40 килограммов»: русская Барби раскрыла секрет своей худобы

Русская Барби Юлия Кригер, которая весит 40 кг при росте 165 см, не составляет себе определенный рацион и с детства ест один раз в день. Об этом она рассказала kp.ru.

Сейчас ее параметры составляют 85/53/85. Она поделилась, что на протяжении 13 лет не ест мясо и придерживается веганской диеты.

«В течение дня могу что-то перекусить, если захочется. Утром никогда не ем, встаю не раньше полудня и пью только зеленый чай. К 14:00-15:00 я завтракаю в кафе или дома. Дома готовлю всегда что-то разное: овощное ризотто, веганскую пасту или еще что-нибудь — главное, без намека на животные продукты», — поделилась Кригер.

По ее словам, она исключила из своего рациона сахар, уксус, дрожжевую еду, а также хлеб, арбуз и дыню.

«Я ем не все овощи — только помидоры, очень редко — огурцы, баклажаны, морковку, кукурузу, стручковую фасоль, брокколи, авокадо. Фрукты ем еще реже, для меня это отчасти пищевой мусор. Грибы я не ем — считаю, что они вредны. Иногда пью кофе на кокосовом молоке, апельсиновый фреш. Десертам есть место, конечно, но без молочных жиров и сахара: веганский шоколад, веганское шоколадное печенье, конфеты», — поделилась русская Барби.

При этом она уточнила, что не призывает остальных придерживаться похожего рациона, потому что организм каждого человека индивидуален.

Накануне звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина рассказала, что отказалась от диет для поддержания себя в форме. По ее словам, она не ограничивает себя в еде, но старается не есть после 18:00.

Ранее диетолог назвала условия, при которых веганская диета не причинит вред организму.