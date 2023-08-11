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Иммунолог заявил, что в России не будет ограничений из-за новой волны коронавируса

Иммунолог Крючков исключил введение ограничений на фоне роста случаев COVID-19

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В октябре в России произойдет скачок заболеваемости COVID-19, но новых ограничительных мер вводиться не будет. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» высказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, на эпидемиологическую обстановку повлияет не только новый вариант «омикрон»-штамма коронавируса EG.5 «Эрис».

«Сейчас главный фактор — это сезонность. Упадет среднедневная температура, что будет способствовать сохранению вируса. И, безусловно, какой-то вклад внесет появление EG.5. Это будет важным дополнительным триггером. Именно это будет способствовать заметному повышению заболеваемости начиная с октября месяца. Неустойчивая ситуация будет и зимой. Дальше многое будет зависеть от активизации процесса вакцинации и от того, не появится ли какая-то мощная подлиния или даже линия. От этого будет зависеть, насколько серьезные волны пойдут. Пока я думаю, что больших волн осенью ждать не нужно. Но заметное повышение заболеваемости будет, даже если бы EG.5 не появился. EG.5 просто будет еще более увеличивать размер этого эффекта», — сказал Крючков.

Иммунолог отметил, что к EG.5 и другим вариантам коронавируса будут более чувствительны жители северного полушария. При этом, по его мнению, новая волна заболеваний не приведет к жестким ограничительным мерам.

«Люди возвращаются в большие города после отпуска, в офисы на работу. Дети идут в детские сады, школы, вузы. Соответственно, большее количество людей будет сконцентрировано на меньшей площади. EG.5 более заразен, лучше обходит специфический антиковидный иммунитет популяции. Но за счет этого он и более адаптивно выявляется. В текущей ситуации я не вижу никакой социально-политической готовности к введению более жестких ограничений. Были времена не так давно, когда такие ограничения были бы целесообразны, но они не вводились, потому что все «устали» от ковида, надо экономику активизировать. А сейчас тем более: нет готовности, нет эпидемиологической необходимости для этого», — пояснил Крючков.

11 августа в ВОЗ заявили, что число случаев заболеваний COVID-19 во всем мире выросло на 80% за месяц. Быстрее всего распространяется новый вариант «омикрон»-штамма EG.5. В Роспотребнадзоре также отметили, что он более «конкурентоспособен», чем другие геноварианты SARS-CoV-2 и может лучше уклоняться от иммунитета.

Пока штамм EG.5 «Эрис» выявлен в Китае, США, Великобритании, а также в отдельных странах Европы и Азии.

Ранее врач объяснил принцип появления нового штамма коронавируса EG.5

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