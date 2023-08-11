СК завел уголовное дело из-за частых отключений света в Дагестане

Следственный комитет России по Республике Дагестан возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц компании «Россети Северный Кавказ» и филиала «Дагэнерго» из-за частых и длительных перебоев со светом в российском регионе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по республике.

Согласно информации следствия, с 1 июля 2023 года зафиксировано множество фактов систематического и длительного отключения света в жилых домах и кварталах в ряде городов и районов республики.

Следствие считает, что это связано с ненадлежащим исполнением своих обязанностей должностными лицами ПАО «Россети Северный Кавказ» и филиала «Дагэнерго», который по российскому законодательству обязаны обеспечивать надежной и бесперебойной электроэнергией потребителей.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление виновного должностного лица и привлечение его к уголовной ответственности, добавили в Следственном комитете.

Накануне стало известно, что Генеральный прокурор России Игорь Краснов взял под личный контроль разбирательство в причинах перебоев с электроснабжением в Дагестане и направил в регион комиссию для выяснения всех обстоятельств.

Глава Дагестана Сергей Меликов признал наличие проблем с электричеством в регионе. Он заявил, что завершить модернизацию инфраструктуры «уже сейчас» невозможно, но власти надеются обновить сети в ближайшие годы.

Ранее жители Твери остались без света из-за возгорания электроподстанции «Северная».