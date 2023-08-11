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В Мурманске штукатур сорвался с фасада здания во время работ

СК проводит проверку после того, как мурманский рабочий сорвался с фасада здания

Штукатур сорвался с фасада здания и упал на асфальт во время выполнения работ в Мурманске. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Рабочий сорвался с фасада пятиэтажного дома на проспекте Ленина во время оштукатуривания стен, сообщает источник. Мужчина выжил, но получил серьезные травмы. Свидетели произошедшего сразу же вызвали скорую помощь.

В УМВД России по Мурманской области сообщили, что падение штукатура было спровоцировано нарушением техники безопасности. Региональное отделение Следственного комитета планирует провести проверку по факту инцидента. Видео произошедшего публикует Telegram-канал «Мурманск Дтп Чп».

Ранее в Саратове двое рабочих пострадали при падении со строительных лесов.

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