Россиянам рассказали, как потушить горящий электросамокат

Для тушения горящего в квартире электросамоката необходимо отключить его от зарядки, плотно накрыть и воспользоваться углекислотным или порошковым огнетушителем. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по пожарной безопасности МЧС по Подмосковью Виталий Бойко. Он отметил, что после тушения пожара необходимо проветрить помещение, а также проверить аккумулятор электросамоката.

«Самое главное, конечно же, отключить от зарядки электросамокат, чтобы подачи электроэнергии не было. Далее нужно уменьшить воздействие кислорода на аккумулятор, чем-то плотным его накрыть и тушить. Нужно воспользоваться углекислотным огнетушителем, который предназначен для начального очага возгорания, поэтому и цель этого огнетушителя – быстрое тушение возгорания в помещении. Углекислотный огнетушитель не оставляет следов, выдает температуру 70 градусов, сразу охлаждает аккумулятор, дает возможность быстро остановить и пламя, и нагрев аккумулятора. В принципе, такие устройства не запрещается тушить и порошковым огнетушителем. В целях безопасности при зарядке самоката обязательно нужно иметь огнетушитель. Когда уже потушили, проветрить помещение обязательно. Одно из основных — при зарядке нужно проверить, чтобы было хорошо проветриваемое помещение. А дальше смотреть, что произошло с самокатом — можно ли отремонтировать, можно ли заменить аккумулятор», — сказал он.

Эксперт добавил, что жителям многоэтажных домов рекомендуется иметь спасательные маски на случай, если пожар не удается потушить самостоятельно и нужно эвакуировать людей из здания.

«Если зарядка аккумулятора идет в большом многоэтажном доме, то хорошо бы иметь спасательную маску «Шанс-Е». Допустим, человек не справился с тушением возгорания и нужна эвакуация людей, тогда здесь очень сильно поможет маска. Спокойно человек надевает ее и эвакуируется на безопасное расстояние и помогает другим людям эвакуироваться», — пояснил он.

По словам Бойко, чтобы избежать возгорания электросамоката, необходимо проверять контакты на проводах и состояние техники, а также заряжать устройство в хорошо проветриваемом помещении. И не оставлять его на ночь на зарядке.

«В первую очередь проверять контакты проводов и соединений зарядных устройств. При зарядке должно быть хорошо проветриваемое помещение, чтобы в воздухе содержалось меньше концентрации вредных веществ и паров, которые дают возможность взрыву произойти. Не оставлять на ночь эти вещи на зарядке. Хорошо бы заряжать аккумуляторы не в квартирах, а на открытых площадках. При работе с техникой нужно всегда визуально проверять, в каком состоянии находится сам аккумулятор. Может быть, он имеет какие-то повреждения или он уже вздулся, уже нужно обратить внимание и озадачиться тем, чтобы произвести ремонт или замену аккумулятора, потому что любые удары, любая некондиция на аккумуляторе может привести к печальным последствиям», — заключил он.

Накануне Life со ссылкой на Shot сообщил, что в квартире на Минской улице в Москве загорелся электросамокат. В помещении на момент возгорания находились пять человек, трое из которых – дети. Во время пожара по всему жилому помещению распространился густой дым. Экстренные службы смогли ликвидировать возгорание. Дети получили сильные ожоги верхних дыхательных путей. Медики оказали им помощь и госпитализировали.

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