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Суд постановил взыскать с экс-мэра Нижнего Новгорода Сорокина и партнеров 1,5 млрд рублей

Суд постановил взыскать с экс-мэра Нижнего Новгорода Сорокина 1,5 млрд рублей

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Олег Золото/РИА Новости

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода полностью удовлетворил иск заместителя генерального прокурора России о взыскании с бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина (2010-2015 гг.) и его партнеров 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В картотеке суда указано, что помимо Сорокина среди ответчиков значатся ООО «Специализированный застройщик «Инградстрой», ООО «Специализированный застройщик «Старт-строй», ООО «Управляющая компания Столица Нижний», а также Максим Акатов, Павел Акатов, Олег Головко и Элада Нагорная.

Как сообщала газета «Коммерсантъ», сумма иска в 1,5 млрд рублей — это пятилетняя прибыль застройщика «Инградстрой», строящего крупнейший в Нижнем Новгороде жилой комплекс «Новая Кузнечиха».

В Генеральной прокуратуре выяснили, что земельные участки в указанном микрорайоне в период с 2012 по 2014 годы были приобретены компанией при содействии тогдашнего мэра Сорокина.

На этой неделе также стало известно, что Ленинский районный суд Ульяновска арестовал обвиняемого в особо крупном взяточничестве экс-мэра Димитровграда Андрея Большакова.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.

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