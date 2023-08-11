В Петербурге пациентка отсудила у клиники 1,1 млн рублей за некачественное лечение

В Петербурге женщина смогла отсудить у стоматологической клиники компенсацию за некачественное лечение нижних зубов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба города.

Петербурженка обратилась в медучреждение в апреле 2021 года. У нее не было нижних зубов и один из врачей предложил ей комплексное лечение, за которое она заплатила 147 тысяч рублей. Договор с клиникой женщина не получила.

В октябре врач сделал все необходимые процедуры. После этого у пациентки стали болеть мышцы и один зуб, во время жевания на языке оставались повреждения.

С этими проблемами она обратилась в другие клиники, где ей помогли избавиться от проблем. После этого женщина потребовала возврат денег у первого учреждения, но ответ не получила.

Пострадавшая обратилась в суд, где стоматологию обязали выплатить 1,1 миллиона рублей, включая компенсацию морального вреда.

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