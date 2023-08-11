В Башкирии двух мужчин подозревают в производстве около ста тысяч доз наркотиков

В Башкирии задержали двух жителей деревни Янбарис за производство запрещенных веществ в особо крупном размере. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Башкирии.

Подозреваемые создали нарколабораторию в подвале подсобного помещения, который замаскировали под столярную мастерскую. После этого предполагаемые злоумышленники купили мефедрон и нужные реактивы. В результате у них получались синтетические наркотики.

По оценке специалистов, в помещении за неделю могли производить до десяти килограмм веществ. На момент задержания задержанные уже произвели 10,7 килограмм, то есть около ста тысяч разовых доз. Общая стоимость партии превышает пять миллионов рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотических средств. Фигурантов уже арестовали.

Ранее в Подмосковье двух супругов подозревали в создании нарколаборатории на собственной даче.