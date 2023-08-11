Воробьев назвал число поврежденных при взрыве в Сергиевом Посаде квартир

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что при взрыве в Сергиевом Посаде получили повреждения 397 квартир и 20 частных домов. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале чиновника.

«Где-то взрывной волной выбило окна, двери – самые разные повреждения. Все это мы восстановим, каждую пострадавшую квартиру и дом осмотрят специальные бригады и заменят все, что повреждено», — подчеркнул Воробьев.

Ранее Воробьев рассказал о выплатах пострадавшим при взрыве в Сергиевом Посаде.

До этого сообщалось о 111 поврежденных при взрыве зданиях.

9 августа на складе с пиротехникой на территории оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв с последующим возгоранием.

На следующий день Минздрав Московской области сообщил, что в результате полученных травм при ЧП в больнице остаются 14 человек, всего за помощью обратился 71 пострадавший.

Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ). Следователи в качестве подозреваемого задержали технического директора фирмы «Пиро-Росс», на складе которой произошло ЧП.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.