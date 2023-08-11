Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Маньяк-форточник попытался изнасиловать спящую женщину в Раменском

Shot: маньяк-форточник пытался изнасиловать спящую женщину в Подмосковье

close
100%
Depositphotos

В подмосковном Раменском задержали маньяка-форточника, который пробрался в частный дом и попытался изнасиловать спящую женщину. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Злоумышленник проследил за 40-летней женщиной и ночью пробрался в ее дом в деревне Дурниха. После этого мужчина, применив силу, попытался совершить сексуальное насилие в отношении жительницы населенного пункта. Ей удалось позвонить в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали нелегально проживающего в России 26-летнего мигранта, сообщает источник. На данный момент с ним работают полицейские.

Ранее в Петербурге за изнасилование девушки задержали судимого по аналогичной статье мужчину.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях