Маньяк-форточник попытался изнасиловать спящую женщину в Раменском

В подмосковном Раменском задержали маньяка-форточника, который пробрался в частный дом и попытался изнасиловать спящую женщину. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Злоумышленник проследил за 40-летней женщиной и ночью пробрался в ее дом в деревне Дурниха. После этого мужчина, применив силу, попытался совершить сексуальное насилие в отношении жительницы населенного пункта. Ей удалось позвонить в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали нелегально проживающего в России 26-летнего мигранта, сообщает источник. На данный момент с ним работают полицейские.

Ранее в Петербурге за изнасилование девушки задержали судимого по аналогичной статье мужчину.