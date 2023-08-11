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Власти Украины отрицают ликвидацию должности уполномоченного по пропавшим без вести

Минреинтеграции отрицает ликвидацию должности омбудсмена по пропавшим без вести

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Marko Djurica/Reuters

Минреинтеграции Украины отрицают ликвидацию должности уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Там заявили, что информация СМИ об этом «не соответствует действительности». Минреинтеграции отметило, что институт уполномоченного закреплен в законе.

При этом в ведомстве сообщили, что 10 августа состоялось межведомственное совещание, во время которого рассматривался вопрос о переходе функционала по пропавшим без вести от Минреинтеграции к МВД, Минобороны и координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными, так как они «лучше приспособлены для выполнения функций в отношении пропавших без вести». В министерстве также отметили, что обсуждается межведомственное перераспределение функций с целью повышения эффективности работы.

«На совещании никоим образом речь не шла о ликвидации должности уполномоченного или об увольнении Олега Котенко», — добавили там.

Ранее омбудсмен Котенко сообщил украинским СМИ, что правительство решило ликвидировать его офис.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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