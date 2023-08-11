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В ВОЗ заявили об удвоении числа заражений коронавирусом в мире за месяц

ВОЗ: за месяц число заражений коронавирусом в мире увеличилось почти вдвое

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Максим Богодвид/РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за месяц число заражений коронавирусом в мире увеличилось почти вдвое — на 80%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный бюллетень ВОЗ.

По данным организации, за период с 10 июля по 6 августа число заражений составило почти 1,5 млн, а летальных исходов — 2,5 тыс. человек. Отмечается, что число летальных исходов за месяц при этом сократилось на 57% по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Ранее иммунолог Крючков предупредил о большей заразности нового варианта коронавируса.

Вспышка заболеваемости была впервые зафиксирована в Китайском городе Ухань в декабре 2019 года. 30 января 2020 года ВОЗ объявила о пандемии COVID-19.

На конец декабря 2022 года в мире зарегистрировано более 654 млн случаев заболевания. В мае 2023 года ВОЗ официально сообщил об окончании пандемии COVID-19.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.

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