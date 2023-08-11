Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение бывшему украинскому командующему

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение бывшему командующему сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергею Попко. Об этом сообщается в Telegram-канале Следком.

Как рассказали в ведомстве, председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Херсонской области, во время которого заслушал доклады о результатах расследования и рассмотрения в суде уголовных дел о преступлениях Украины.

«За совершение с марта 2016 по август 2019 года обстрелов населенных пунктов ЛДНР заочно предъявлено обвинение командующему сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко, который в настоящее время занимает должность главы Киевской городской военной администрации», — говорится в сообщении.

В СК заявили, что в результате преступных действий Попко получили ранения и погибли свыше 180 человек, разрушены или частично повреждены более 370 объектов инфраструктуры Донбасса.

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