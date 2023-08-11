В Новосибирской области мужчину подозревают в краже криптовалюты у более чем тысячи людей

В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который использовал вирус, чтобы похитить криптовалюту у россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По версии следствия, подозреваемый из города Обь приобрел специальное программное обеспечение на закрытом интернет-ресурсе. С помощью этого вируса он заражал компьютеры пользователей и крал их электронные накопления.

С 2018 года от деятельности предполагаемого злоумышленника пострадали более тысячи человек.

Мужчину могут осудить по статье о создании, использовании и распространении вредоносного программного обеспечения. На данный момент правоохранители ищут других пострадавших.

Ранее специалисты «Тинькофф» выявили финансовую пирамиду, в которой участвовали не менее 15 тысяч человек.