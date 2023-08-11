Перевозчик усилил меры безопасности по перевозке пассажиров в Крым

Гендиректор «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов в интервью ТАСС сообщил, что меры безопасности по перевозке пассажиров в направлении Крымского полуострова максимально усилены.

По его словам, приоритетом компании и всех, кто связан с железной дорогой является безопасность перевозок. Ганов уточнил, что был создан координационный штаб на уровне Крымской железной дороги и крымских властей. Он добавил, что все механизмы взаимодействия уже были отработаны.

«Все меры безопасности максимально усилены», — сказал Ганов.

30 июля в Феодосии водитель внедорожника Porsche Cayenne протаранил ограждение старинного железнодорожного моста, автомобиль упал на пути.

В июле председатель Государственного совета республики Крым Владимир Константинов заявил, что в настоящий момент не фиксируется массовых отмен броней на отдых после теракта на Крымском мосту.

Ранее в Минтрансе предложили выбирать сухопутный маршрут через новые регионы в связи с ЧП на Крымском мосту.