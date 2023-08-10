Ветеринар объяснила, что делать, если вашу собаку отравили

Пострадать от деятельности догхантеров может любой домашний питомец. Даже несмотря на то, что таким образом пытаются травить только бродячих животных. Чаще всего для отравления «охотники на собак» используют противотуберкулезный препарат изониазид или крысиный яд. Также догхантеры начиняют лакомства для собак гвоздями и битым стеклом. Об этом «Газете.Ru» рассказала ветеринарный врач и заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Vetcity Clinic Елена Кауркина.

«Пациенты с отравлениями или травмами из-за деятельности догхантеров попадают не часто – максимум раз в месяц. Однако то, что такое случается в принципе, должно насторожить всех хозяев», – сообщила эксперт.

По ее словам, один из наиболее опасных ядов для собак – препарат для лечения туберкулеза изониазид. Он отключает части мозга питомцев и парализует дыхание. При этом симптомы появляются уже в первый час отравления. Распознать его можно по следующим признакам: животные теряют координацию движений, становятся вялыми и перестают есть, тяжело дышат. Кроме того, слюноотделение усиливается, появляется понос, пена изо рта, судороги и рвота.

«В качестве первой помощи при отравлении изониазидом можно вколоть питомцу внутримышечно в бедро пиридоксин – витамин В6. Дозировка – 50 мг (1 мл) на 1 кг веса животного. Но лучше максимально быстро добраться до клиники. Врачи введут антидот и, возможно, погрузят животное в медикаментозный сон. Промедление опасно, ведь длительные судороги могут привести к необратимым изменениям в головном мозге», – констатировала эксперт.

Крысиный яд в свою очередь останавливает свертываемость крови, что провоцирует внутренние кровотечения. Об отравлении крысиным ядом могут говорить учащенное дыхание и сердцебиение собаки, дрожь тела, рвота и понос с кровью. Также у питомцев повышается температура, появляются синяки на теле и кровь из носа.

«При подозрении на отравление крысиным ядом нужно давать витамин К1 из расчета 2,5 мг на 1 кг веса два раза в день курсом до 14 дней. Но если появились такие симптомы, как кровотечения, синяки по телу – срочно нужно ехать в клинику. Важно, что при отравлении крысиным ядом симптомы развиваются не сразу, а через 3-7 дней, поэтому необходимо внимательно следить за состоянием питомца», – предостерегла заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии.

Чтобы не навредить питомцу, оказывая первую помощь, не стоит вызывать рвоту – она может попасть в дыхательные пути и усугубить ситуацию. Также нельзя во время судорог засовывать в пасть собакам ложки, вилки и другие столовые приборы.

«Если собака съела что-то подозрительное на улице, до наступления симптомов можно дать энтеросорбент, например, активированный уголь или энтеросгель. Также важно обеспечить питомца обильным питьем. Если появились признаки отравления, необходимо срочно ехать в клинику», – рекомендовала Елена Кауркина.

В случае, когда собака съела приманку с битым стеклом, гвоздями или канцелярскими кнопками, необходимо помнить, что вызывать рвоту тоже запрещено. Это может привести к еще большим травмам.

«Единственное, что нужно сделать в этом случае – как можно скорее приехать в ветеринарную клинику, чтобы врачи извлекли острые предметы, пока те не продвинулись дальше желудка. В кишечнике они могут вызвать перфорацию, непроходимость, массивную травму стенок органа, что может привести к фатальным последствиям», – сообщила ветеринарный врач.

Она отметила, что на экстренный случай в каждой домашней аптечке должны быть энтеросорбенты, витамин К1 и B6.

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