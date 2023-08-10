Обстрелы ВСУ привели к отключению воды в донецком городе Светлодарск

Жители города Светлодарск, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР), остались без водоснабжения из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в Telegram-канале местной администрации.

Как указано в заявлении, в ходе атак в поселке Луганское (Залугань) была повреждена линия электропередачи. В результате насосная станция, которая осуществляет подачу воды во все дома Светлодарска, оказалась обесточена.

«Аварийные службы ведут работы на поврежденных линиях электропередачи», — добавили представители властей.

На этом фоне администрация города принесла жителям извинения за временные неудобства. При этом в настоящее время в ДНР сохраняется жаркая погода, днем воздух прогревается до 30℃.

Между тем губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле деревни Заболотовка. В населенном пункте упали восемь украинских снарядов, осколки которых повредили крыши и хозяйственные постройки в пяти домохозяйствах.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.