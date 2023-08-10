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Врач объяснил принцип появления нового штамма коронавируса EG.5

Врач Крючков: появление штамма EG.5 говорит о стремлении ковида размножаться

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Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Появление «омикрон»-штаммов коронавируса EG.5 и EG.5.1 свидетельствует о том, что инфекция стремится создать наиболее восприимчивую к себе популяцию для размножения. Об этом в беседе с «Ридусом» рассказал иммунолог Николай Крючков. По его словам, в теле вируса произошла одна аминокислотная замена, за счет чего увеличилась заразность, а также выросла уязвимость полученных в ходе вакцинаций антител.

«Даже без появления особых новых линий следует ожидать повышения заболеваемости в России в начале октября. Это происходит из-за социальных факторов и сезонных климатических факторов. Пока признаков, что это будет повтор крупных волн, я не вижу. Но то, что рост заболеваемости потянет за собой госпитализации, тяжелые исходы, смерти, — это точно», — отметил Крючков.

Он призвал готовиться к возможным вспышкам заболевания заранее, особенно людям из групп риска, в том числе, пациентам с заболеваниями сердца, почек и печени, а также страдающим диабетом и онкологическими заболеваниями. Кроме того, он посоветовал ревакцинироваться, не дожидаясь роста случаев заражения.

Профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский также заявлял, что новый вариант «омикрон»-штамма коронавируса EG.5 отличается тем, что быстро заражает организм, однако вызывает меньше осложнений.

Ранее вирусолог предсказал новую волну COVID-19 осенью.

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