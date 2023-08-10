Выживальщик объяснил россиянам, как вести себя при встрече с медведем

Эксперт по выживанию Эдуард Халилов прокомментировал видеоролик, на котором турист в горах Мурманской области встретил диких медведей и отпугнул их криком. В беседе с «Газетой.Ru» Халилов рассказал, такой метод может и сработать, но иногда при виде животного лучше замереть. По словам специалиста, медведи не всегда набрасываются на людей, так как не считают их своей едой.

«Медведь изначально он не хочет убивать и есть людей. Если возьмем Камчатку, там медведи просто как коровы пасутся. Люди рыбачат, медведи могут быть в 30 метрах от них и даже ловить рыбу. Когда в дикой природе встречаются животные с людьми, животные чувствуют опасность, и они уходят. Звери нападают, когда встреча произошла внезапно, и медведь почувствовал опасность. Мишка нападает, защищаясь и защищая свое семейство, своих медвежат. Герой [видео] кричал и отпугнул — есть такая методика, но не факт, что она сработает у всех остальных людей, которые встретят животного. Иногда надо просто замереть. У медведя плохое зрение, но хороший нюх. Медведи чувствуют запах, они слышат звуки, но даже даже в 5-10 метрах медведь может человека не заметить, если ветер идет от медведя к человеку, а не наоборот», — сказал Халилов.

По словам эксперта, каждую встречу с медведями нужно рассматривать индивидуально — некоторые действия человека животное может воспринять как угрозу.

«У медведя есть задача жить со своими медвежатами, и чтобы не было случайных контактов с людьми, потому что это могут быть охотники. Они могут просто их убить и все. Здесь тоже зверь чувствует, если человек убегает, может инстинкт включиться о погоне. Если человек начинает кричать, орать, взял какие-нибудь палки, руки вверх раскинул — это признак чего-то большого и опасного. Это угроза, а любая угроза должна нивелироваться действиями. В данном случае медведи просто убежали», — пояснил он.

Халилов добавил, что иногда медведи могут подходить к туристическим лагерям. И если медведь нашел там еду, то при встрече с человеком будет защищать эту территорию.

«Медведи даже к лагерю могут подходить из любопытства. Но если люди начнут шевелиться и разговаривать, то медведи уходят или убегают. С одной стороны, они мощные хозяева Тайги, с другой — могут просто испугаться и уйти. Хуже, если это мусорщики — медведи, которые приходят в туристические лагеря, либо на свалки, на помойки. В туристических местах, бывает, люди сами еду оставляют. Мишка поел легкодоступную пищу, и понимает, что нет смысла искать еду где-то в дикой местности, если можно вот так вот легко ее получать от людей. Медведь начинает приходить к людям. В этот момент, если люди оказались рядом, медведь чувствует, что это опасность и угроза для его еды, и он может уже ее защищать и территорию, которую он считает своей», — заключил он.

Видеоролик с мужчиной, накричавшим на семейство медведей в Хибинах Мурманской области, был опубликован в Telegram-чате «Териберка». Услышав крик туриста, медведи убежали. Сам мужчина признался, что сорвал голос.

Ранее в США лесной медведь забежал на свадебный банкет и съел десерт.