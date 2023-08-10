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Туристам рассказали, во сколько обойдется экзотический отдых за границей в бархатный сезон

Турэксперт Зубарева: тур на Мальдивы в бархатный сезон обойдется в 407 тысяч рублей

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Global Look Press

Любителям экзотического отдыха в бархатный сезон подойдут Мальдивы, Шри-Ланка, Африка, осенью температура там становится более комфортной, и можно подобрать выгодные по цене предложения. Об этом «Москве 24» рассказала директор департамента туроператора Resort Holiday Марина Зубарева.

«Мальдивские острова – это отличное место, чтобы продлить себе лето. В это время года среднедневная температура не превышает 30°C, а отели предлагают скидки до 60% на отдых в сентябре и октябре», — сказала эксперт.

По ее словам, девятидневный отдых в четырехзвездочном отеле с вылетом в начале сентября обойдется путешественникам в сумму от 407 тыс. рублей за двоих. В такой тур входят питание по системе «все включено», перелет, страховка и трансферы.

Отдохнуть на Шри-Ланке в сентябре-октябре можно по привлекательным ценам, потому что туристический сезон там открывается позже, продолжила Зубарева. Стоимость тура на двоих в конце сентября, куда также войдут проживание в четырехзвездочном отеле, питание, перелет, страховка и трансферы, составит 246 тыс. рублей.

«Танзания и, в частности, остров Занзибар также могут стать прекрасным вариантом для путешествия осенью. Сентябрь и октябрь для Занзибара — время, когда заканчивается островная зима и начинается лето. Днем температура не превышает 29°C тепла, а ночью столбики редко опускаются ниже 25°C»,— уточнила директор департамента Resort Holiday.

По ее словам, тур на двоих на девять ночей с теми же включенными параметрами в середине октября обойдется в 428 тыс. рублей.

Руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова до этого рассказала, что Куба вошла в десятку самых популярных направлений среди россиян на лето и осень.

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