Участники конкурса «Лидеры России» представят свои проекты губернаторам

Участники 5 сезона конкурса управленцев «Лидеры России» завершили решение задач регионального этапа, который проходил в каждом субъекте РФ. Теперь наиболее эффективные проекты конкурсанты лично представят руководству регионов и смогут поучаствовать в их реализации. Об этом сообщили в пресс-службе президентской платформы «Россия — страна возможностей», которая является организатором конкурса.

По словам гендиректора платформы «Россия — страна возможностей», ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Алексея Комиссарова, проведение регионального этапа «Лидеров России» позволит укрепить сообщество конкурса на местах.

Он отметил, что этом сезоне у лидеров появилась возможность познакомиться друг с другом до очных мероприятий, чтобы приступить к совместной работе и сформировать региональные команды.

«Многие лидеры называют одним из главных преимуществ конкурса широкое сообщество и новые возможности для взаимодействия. Действительно, такие команды не только могут помогать в решении актуальных задач, но и фактически формируют кадровые резервы в своих регионах», — добавил Комиссаров.

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко выразил уверенность в том, что результаты регионального этапа конкурса управленцев будут ощутимы на протяжении длительного времени.

«Это может иметь длительный эффект, то есть власти получат не просто свежие идеи для решения злободневных задач, но и сплоченные сообщества эффективных управленцев, которые и после конкурса продолжат взаимодействовать на благо регионов страны», – подчеркнул Минченко.

Между тем глава Удмуртии Александр Бречалов поставил перед участниками регионального этапа конкурса задачу разработать дорожную карту по созданию на базе порта Камбарка крупного транспортного центра, способного обеспечивать мультимодальные грузоперевозки.

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков попросил разработать проект «Дети Героев», направленный на оказание помощи детям участников специальной военной операции.

Губернатор Курской области Роман Старовойт обратился к «Лидерам России» за помощью в создании единой системы патриотического воспитания молодежи.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина. В апреле стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более 1 млн заявок из 150 стран мира.