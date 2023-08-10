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Дорожники начали ремонт дороги к Павловскому Посаду

В Павловском Посаде уложат 7,5 км асфальтобетонного покрытия

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Правительство Московской области

В Павловском Посаде приступили к ремонту участка дороги «Кузнецы - Павловский Посад» от Горьковского шоссе до моста через р. Клязьму вблизи микрорайона Автомобилист, работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

«Дорога обеспечивает основное транспортное сообщение между Павловским Посадом, р.п. Большие Дворы, многочисленным деревнями и СНТ и трассами М-12 и М-7 «Волга», ежедневно ей пользуется более 15 тысяч автолюбителей», - говорится в сообщении.

Специалисты Мосавтдора приступили к фрезерованию дорожного полотна — для удобства автомобилистов все работы проводятся ночью. После фрезерования дорожники уложат 7,5 км асфальтобетонного покрытия с использованием смеси А16ВН, которая обеспечит высокий уровень износоустойчивости и продлит межремонтные сроки. Также на участке ремонта укрепят обочины и нанесут разметку.

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