В Петербурге мужчину удерживали в квартире два месяца из-за долга в 10 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге предпринимателя больше месяца держали в плену из-за крупного долга. Об этом сообщает 78.ru.

Бизнесмен находился в квартире на проспекте Маршала Блюхера с июня. Он постоянно подвергался избиениям со стороны 34-летнего петербуржца, который требовал у него вернуть задолженность в 10 миллионов рублей.

Несколько дней назад предполагаемый злоумышленник привел предпринимателя к банкомату и потребовал, чтобы пленник снял 145 тысяч рублей. После этого мужчину заперли в квартире. Только в этот момент он смог позвонить в полицию.

Правоохранители прибыли на место, но подозреваемого в жилье уже не было. На данный момент его разыскивают. Также правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Медработники оказали пострадавшему необходимую помощь. Детали его состояния не уточняются.

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