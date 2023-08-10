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Дело о нападении на школьника за шапку с Z в Екатеринбурге пересмотрят

Суд пересмотрит дело об оскорблении ребенка в шапке с Z в Екатеринбурге

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ГУ МВД по Свердловской области

Уголовное дело о нападении на школьника и сына участника специальной военной операции из-за шапки с Z в Екатеринбурге будет пересмотрено по требованию Генеральной прокуратуры России. Об этом сообщила пресс-служба ГП в Telegram.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации изучила решение суда, нашла существенные нарушения и дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление», — говорится в заявлении.

В Генпрокуратуре также отметили, что, несмотря на то, что нападение россиянина Александра Неустроева на ребенка относится к категории средней тяжести, уголовное дело в отношении не может быть прекращено, поскольку поступок мужчины является циничным и направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб «социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации».

В апреле этого года мужчина на улице нецензурно обругал ребенка из-за изображенной на его шапке буквы Z — одного из символов специальной военной операции (СВО). Неустроев был задержан после того, как на видеозаписи с камеры домофона зафиксировали момент, когда он громко оскорбил мальчика.

В августе глава комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру (ГП) России, чтобы опротестовать решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, который прекратил уголовное дело, связанное с этой историей.

Хинштейн назвал назначенный мужчине штраф в размере 7 тыс. рублей «плевком» всем, кто находится в зоне проведения СВО, в том числе отцу мальчика.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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