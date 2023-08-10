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В Ярославской области хотят переименовать Ростов

Власти Ростова начали сбор подписей за переименование города

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В Ярославской области начали сбор подписей за переименование Ростова в Ростов Великий. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава городской администрации Сергей Тихомиров.

Сбор подписей за переименование города в магазинах, торговых центрах, на рынке, в театре и на стадионе Ростова начался 10 августа. Это уже вторая попытка переименования населенного пункта — первая была в 2021 году.

По словам Тихомирова, Ростов может пойти по пути Великого Новгорода, который был Новгородом до 1999 года. Инициатива принадлежит Общественной палате города и неравнодушным гражданам.

«Процесс переименования не повлечет финансовых затрат для горожан. Также не возникнет необходимости одномоментно производить замену документов, бланков, учредительных документов, вывесок и дорожных знаков»,— рассказал глава администрации.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал новость о переименовании киевской «Родины-матери» в «Украину-мать».

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