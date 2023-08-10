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Офицер «Альфы» рассказал, кто мог устроить взрыв на заводе в Сергиевом Посаде

Офицер «Альфы» Филатов: взрыв на ЗОМЗ мог устроить завербованный СБУ сотрудник

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МЧС России

Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде мог устроить свой же сотрудник, завербованный Службой безопасности Украины (СБУ), пронеся взрывчатку на территорию предприятия. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv озвучил президент союза «Офицеры Группы Альфа» Алексей Филатов. По его словам, такая версия звучит правдоподобнее, чем с беспилотником, поскольку на снимках виден результат детонации большого количества взрывчатки, которое дрон доставить попросту не смог бы.

«Надо рассматривать все возможности, фантазию включать и думать, как еще возможно донести взрывчатое вещество. Мы ждем беспилотников, а нам прилетает обычный снаряд с двумя килограммами, но точно в точку, где у нас находятся взрывчатые вещества», — продолжил Филатов.

Он добавил, что в сложившейся обстановке взрыв на предприятии оборонного значения — на руку противнику, поэтому исключать диверсию нельзя.

9 августа на складе с пиротехникой на территории ЗОМЗ произошел взрыв с последующим возгоранием.

10 августа Минздрав Московской области сообщил, что из-за полученных травм при ЧП в больнице остаются 14 человек, всего за помощью обратился 71 пострадавший.

СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

Ранее генерал ФСБ допустил, что взрыв на ЗОМЗ произошел в результате теракта.

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