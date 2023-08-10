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Семилетний мальчик заявил о сексуальном насилии в детском лагере на Урале

E1.RU: в Екатеринбурге ребенок заявил о насилии после возвращения из лагеря

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МАУ ДОЛ «Уральские самоцветы»/VK

Семилетний мальчик вернулся из детского лагеря на Урале и рассказал родителям об избиениях и сексуальном насилии. Об этом сообщает E1.RU.

Родителям мальчика путевка в детский лагерь «Уральские Самоцветы» обошлась в 15 тыс. рублей. Перед тем, как отправить ребенка на отдых, они прочитали множество положительных отзывов о лагере в Верхней Сысерти.

При этом за все время пребывания мальчик позвонил родителям лишь раз — у детей забрали мобильные телефоны и выдали единственный раз за смену. На фотоотчетах от вожатых лагеря мать заметила синяки на ногах ребенка, но списала все на детскую неуклюжесть.

После возвращения из «Уральских Самоцветов» в Екатеринбург сын заявил родителям, что подвергся избиениям и сексуальному насилию со стороны других детей. По словам мальчика, обидчиков было четверо.

Родители ребенка обратилась к руководству детского лагеря — им обещали провести проверку. О результатах проведенных мероприятий им так и не сообщили.

По информации источника, педагоги и сотрудники детского лагеря знали о происходящем. Мать ребенка подала в полицию заявление о физическом и сексуальном насилии в отношении мальчика. Кроме того, родители пострадавшего готовятся подать в отношении организации гражданский иск.

Ранее в Иркутской области тренера по лыжам обвинили в изнасиловании 13-летней девочки.

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