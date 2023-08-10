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Конфликт мигранта с бизнесменом из-за парковки в Подмосковье закончился стрельбой

«МК»: мигрант открыл огонь по бизнесмену из-за парковки в Подмосковье

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Depositphotos

Двое мужчин получили травмы после стрельбы в подмосковном Нахабино. Об этом сообщает «mk.ru».

По информации источника, 47-летний директор фирмы попросил припарковавшуюся во дворе женщину переставить свой автомобиль, который мешал проезду. В ситуацию вмешался муж автолюбительницы, являющийся гражданином Киргизии.

Между мужчинами разгорелся конфликт. Мигрант достал травматический пистолет «Оса» и начал стрелять по бизнесмену — он получил легкие ранения по касательной. Одна из пуль попала стрелявшему в руку, когда директор фирмы попытался выхватить оружие.

Оба участника конфликта обратились в медицинские учреждения за помощью. В деталях произошедшего разбираются сотрудники полиции.

Ранее в Мурино ссора двух мужчин из-за тротуара закончилась стрельбой из перцового пистолета.

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