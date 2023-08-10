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Врач объяснила, что больше всего привлекает ос

Врач Овнанян: ос больше всего привлекает яркая одежда и аромат духов

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Line Sabroe/Wikimedia Commons

Осы чаще всего нападают на ярко одетых и надушенных людей. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-профилактик Эвелина Овнанян. Также, по ее словам, насекомых привлекает запах сладких напитков и фруктов, а цветастую одежду они принимают за цветы.

«Еще осы реагируют на мокрое тело после купания. И еще один факт, подтвержденный учеными: рассерженные пчелы и осы чаще атакуют тех, у кого есть аллергия на их укусы. Также не стоит размахивать руками и делать резких движений, если рядом с вами летает оса», — продолжила Овнанян.

Врач предупредила об опасности укуса для страдающих аллергией на яд. Ее явными признаками являются сильный отек в месте укуса, затруднение дыхания, тошнота, учащенный пульс и повышенная температура тела. По ее словам, необходимо быстро принять антигистаминный препарат и обратиться к врачу.

До этого аллерголог-иммунолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Марина Суворова рассказала, что основными симптомами аллергии на солнце являются покраснение кожи и зуд.

Ранее врач назвал продукт, на который развивается аллергия после укуса клеща.

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