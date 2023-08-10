ВОЗ предупредила о распространении нового варианта коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый вариант «омикрон»-штамма коронавируса EG.5 быстро распространяется во всем мире. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте организации.

В документе говорится, что EG.5 является потомком XBB.1.9.2, который имеет тот же аминокислотный профиль, что и XBB.1.5. EG.5 несет дополнительную аминокислотную мутацию f456l в спайковом белке по сравнению с родительским XBB.1.9.2. Он впервые был зарегистрирован 17 февраля 2023 года.

В июле ВОЗ с учетом оценки его риска определила данный вариант и его дочерние линии как представляющие интерес.

По состоянию на 7 августа было представлено 7354 последовательности EG.5 из 51 страны. Наибольшая часть последовательностей приходится на Китай (30,6%).

«Во всем мире наблюдается устойчивый рост доли зарегистрированных случаев. В течение 29-й эпидемиологической недели (с 17 по 23 июля 2023 г.) глобальная распространенность EG.5 составила 17,4%. Это заметный рост по сравнению с данными, представленными четырьмя неделями ранее (25-я неделя, с 19 по 25 июня 2023 года), когда глобальная распространенность EG.5 составляла 7,6%», — указано в докладе ВОЗ.

По оценкам ВОЗ, риск EG.5 для населения пока расценивается как низкий, несмотря на его распространенность.

В июле ВОЗ зафиксировала случаи коронавируса менее чем в 50% стран мира.

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