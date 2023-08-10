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Третьего обвиняемого в избиении участника СВО заочно арестовали в Забайкалье

В Забайкалье суд заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника СВО

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Суд Нерчинско-Заводского района Забайкальского края заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника специальной военной операции 43-летнего Ивана Зырянова. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда, передает РИА Новости.

В отношении мужчины и двух его подельников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ...) и п.б ч.2 ст. 115 УК РФ и ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью...).

Зырянов в настоящее время находится в розыске. Известно, что мужчина не женат, ранее не был судим, работы не имел, проживал с матерью в селе Нерчинский Завод.

Инцидент произошел в ночь на 5 августа в селе Нерчинский Завод. Пострадавшего на фронте участника спецоперации избили, сорвали с него медали и сломали телефон. Как сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов, нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения. О задержании первого подозреваемого стало известно 6 августа, спустя два дня задержали второго.

Ранее российский военный попал под суд за избиение шумного соседа.

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