Жители Перу попросили военных о помощи из-за нападения странных существ

Жители деревни в Перу к северо-востоку от столицы страны Лимы в течение месяца жалуются на нападение «инопланетян». Об этом сообщает телеканал Al Rojo Vivo.

Отмечается, что представители племени Икиту подали заявление в полицию. Они жалуются на нападения «двухметровых существ», у которых желтые глаза и большие головы.

Местные жители призвали развернуть вооруженные силы в местах, где происходят нападения. Они добавили, что странные существа неуязвимы для огнестрельного оружия и исчезают по собственному желанию. Кроме того, один из таких «инопланетян» напал на девочку и расцарапал ей шею.

До этого в городе Бор Нижегородской области местные жители установили табличку, запрещающую инопланетянам похищать Мухинское озеро.

Местные жители утверждают, что озеро дорого им обошлось, ведь на обустройство прибрежной территории ушло 15 млн рублей.

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