Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жители Перу попросили военных о помощи из-за нападения странных существ

ARV: жители деревни в Перу попросили помощи армии из-за нападения «инопланетян»

close
100%
Al Rojo Vivo

Жители деревни в Перу к северо-востоку от столицы страны Лимы в течение месяца жалуются на нападение «инопланетян». Об этом сообщает телеканал Al Rojo Vivo.

Отмечается, что представители племени Икиту подали заявление в полицию. Они жалуются на нападения «двухметровых существ», у которых желтые глаза и большие головы.

Местные жители призвали развернуть вооруженные силы в местах, где происходят нападения. Они добавили, что странные существа неуязвимы для огнестрельного оружия и исчезают по собственному желанию. Кроме того, один из таких «инопланетян» напал на девочку и расцарапал ей шею.

До этого в городе Бор Нижегородской области местные жители установили табличку, запрещающую инопланетянам похищать Мухинское озеро.

Местные жители утверждают, что озеро дорого им обошлось, ведь на обустройство прибрежной территории ушло 15 млн рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Филиппин четыре года молилась фигурке Шрека, а потом узнала, что это не Будда.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях