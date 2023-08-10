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В Эквадоре сообщили о раненных в результате нападения на кандидата в президенты страны

Прокуратура: при нападении на кандидата в лидеры Эквадора ранили девять человек

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Juan Diego Montenegro/AP

Минимум девять человек получили ранения в ходе нападения на кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Об этом сообщила Генеральная прокуратура страны в социальной сети X (бывшая соцсеть Twitter), передает ТАСС.

«К настоящему моменту сообщается о девяти раненых, среди которых кандидат в Национальную ассамблею и двое полицейских», — сказано в сообщении.

10 августа стало известно, что Фернандо Вильявисенсио, являвшийся кандидатом в президенты Эквадора, был убит во время предвыборного митинга в столице страны Кито. Уточнялось, что он получил три пулевых ранения в голову и был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение. Однако врачам спасти его не удалось. В результате стрельбы также ранения получили не менее еще восьми человек. Семеро из них поступили в ту же больницу.

Позже сообщалось, что полиция задержала двух человек, которые подозреваются в нападении на Вильявисенсио. Уточнялось, что стрелявших в политика было трое.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

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