Парламентарии задумались над регулированием «наливаек»

В Государственную думу внесли законопроект о «наливайках» — он касается дополнительного регулирования продажи алкогольной продукции в общепитах, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы комитета Госдумы по промышленности Александра Спиридонова.

«Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в борьбе с такими заведениями заходят в тупик, так как не имеют достаточно полномочий для этого. Они не вправе устанавливать ограничения для продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Для того, чтобы решить эту наболевшую проблему, внесли с коллегами законопроект, который даст регионам такие полномочия», — заявил Спиридонов.

Законопроект был внесен в Госдуму группой из 26 депутатов и сенаторов, во главе с вице-спикерами Петром Толстым и Шолбаном Кара-оолом.

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