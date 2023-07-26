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Парламентарии задумались над регулированием «наливаек»

В Госдуму внесли законопроект о «наливайках»

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Depositphotos

В Государственную думу внесли законопроект о «наливайках» — он касается дополнительного регулирования продажи алкогольной продукции в общепитах, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы комитета Госдумы по промышленности Александра Спиридонова.

«Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в борьбе с такими заведениями заходят в тупик, так как не имеют достаточно полномочий для этого. Они не вправе устанавливать ограничения для продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Для того, чтобы решить эту наболевшую проблему, внесли с коллегами законопроект, который даст регионам такие полномочия», — заявил Спиридонов.

Законопроект был внесен в Госдуму группой из 26 депутатов и сенаторов, во главе с вице-спикерами Петром Толстым и Шолбаном Кара-оолом.

Ранее Кабмин сообщил о проблемах из-за ограничений на проверки алкогольных магазинов.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

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