В Подмосковье дворник-мигрант попытался изнасиловать 10-летнюю девочку и был задержан

В Подмосковье мигрант заманил к себе школьницу, показал ей порноролик и стал домогаться. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

46-летний мужчина, работающий дворником в подмосковном Клину, увидел во дворе дома на улице Карла Маркса 10-летнюю девочку.

Сотрудник жилсервиса привел ее в подвал, который служит ему жильем, и показал ребенку фильм для взрослых. После чего он стал целовать школьницу, уложив ее на свою кровать, но девочка сумела вырваться и убежать от злоумышленника.

О произошедшем потерпевшая рассказала матери, а та немедленно обратилась в органы внутренних дел с заявлением на педофила.

Мигрант был задержан спустя два дня. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее 60-летний мужчина надругался над девятилетней девочкой в подвале дома в Раменском.