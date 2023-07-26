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В Краснодарском крае разрешили купаться после проб воды

Роспотребнадзор разрешил купаться в Черном море в районе Туапсе после проб воды

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Роспотребнадзор разрешил купаться в Черном море в районе Туапсе после проб воды начиная с четверга, 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Туапсинского района.

«По информации территориального отдела управления Роспотребнадзора, пробы морской воды в Черном море на территории Туапсинского района, отобранные в период с 20 июля и по настоящее время, соответствуют гигиеническим нормативам и требованиям к обеспечению безопасности для человека», — указано в сообщении.

Причиной для проверки стали сильные дожди 11, 12 и 15 июля, которые вызвали подтопления в районе. Роспотребнадзор провел 243 проб морской воды, однако отклонений от нормы обнаружено не было.

Ранее в американском городе Хилтон-Хед-Айленд акула атаковала плававшего в воде мужчину.

Сразу же после инцидента сотрудники и спасатели береговой службы вытащили пострадавшего из воды.

Ранее в Краснодарском крае сильный ветер сдул надувные аттракционы на пляже.

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