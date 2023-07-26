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Чешский МИД подал в суд на Россию

Дипломатический сервис МИД Чехии подал иск в суд против РФ из-за аренды земельных участков

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Depositphotos

Дипломатический сервис (структурное подразделение) МИД Чехии подал в Городской суд Праги иск против России из-за неуплаты за аренду земельных участков, на которых находится здания российского дипломатического представительства, сообщает портал irozhlas.cz.

Иск касается возврата неосновательного обогащения за последние три года, которое превышает 53 млн крон. Мы пошли на этот шаг, потому что до сих пор не получили ответа на предварительные обращения», — заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Глава чешского внешнеполитического ведомства заявил также, что других подробностей МИД приводить не будет. Речь в иске идет о комплексе жилых зданий на Швайгеровой улице в районе Прага-6, а также насчет зданий бывших геконсульств в Карловых Варах и Брно.

Ранее МИД Чехии потребовал от России вернуть $2,4 млн.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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