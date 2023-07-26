«Движение первых» отправило школьные наборы для всех первоклассников из новых регионов

Почти 30 тыс. наборов со школьными принадлежностями для всех будущих первоклассников из Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик отправили из Москвы представители российского движения детей и молодежи «Движение первых», Министерства просвещения, Росмолодежи, «Народного фронта», президентской платформы «Россия — страна возможностей», общества «Знание» и «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба «Движения первых», которое является организатором сбора.

Чтобы обеспечить детей из новых регионов всем необходимым к школе, все партнеры акции внесли свой вклад в составление набора, отметили в организации.

Так, от «Движения первых» каждый первоклассник получил рюкзак, дневник, полный канцелярский набор школьника, набор для творчества, мешок для сменной обуви. Кроме того, ребятам подарили блокноты-планеры, светоотражатели, а также значки и силиконовые браслеты с изображением символики детской организации.

«Народный фронт» предоставил наборы плотных тетрадей с обложками. Платформа «Россия — страна возможностей» — наклейки. Российское общество «Знание» — школьный пенал с наполнением и издание графических новелл о героях СВО.

«Мы сможем сделать жизнь будущих первоклассников лучше и интереснее. Уверен, что все эти вещи помогут ребятам не только постигать новые знания, но и чувствовать себя увереннее», — считает участник «Движения первых» из Москвы Эмиль Ибрагимов, принявший участие в сборе комплектов.

Организаторы сбора уточняют, что начиная с 1 августа все будущие первоклассники смогут получить комплекты с принадлежностями в своих школах.

Ранее сообщалось, что в России предложили создать бюджетный «народный школьный набор».