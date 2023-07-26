В СберCтраховании назвали наиболее активные регионы по страхованию от клещей

В первом полугодии 2023 года страховые полисы «Защита от клеща» в СберСтраховании оформили 158 тыс. человек. Это на 31% больше, чем в январе — июле 2022 года. Особенно активны клиенты из Сибири — например, Новосибирской области и Алтая, рассказали в СберСтраховании.

В компании отметили, что 83% клиентов купили полис не только на себя, но и включили в него членов семьи.

Среднее количество застрахованных в одном полисе — 3 человека.

Женщины чаще заботятся о своих близких: именно они составили 60% тех, кто приобрел «Защиту от клеща» на двух и более человек.

Чаще всего страховку от клеща оформляли в мае, уточняют в СберСтраховании.

Средний возраст застрахованных — 33 года. При этом самым юным клиентам всего несколько месяцев, а самым взрослым — 98 лет.

Больше всего полисов приобрели в Новосибирской, Челябинской и Иркутской областях, Красноярском и Алтайском краях.

Так, в Новосибирской области страховку оформили 22 тыс. человек (для сравнения — в Москве и Московской области всего 3 тыс.). В СберСтраховании называют эту тенденцию закономерной, ведь именно в перечисленных регионах больше клещей, как и риск заразиться от них энцефалитом.

«Лето — время путешествий на природу, а в таких поездках важно помнить о безопасности. Мы призываем подумать об этом заранее и оформить страховку от клещей, столкновение с которыми может испортить отдых», — сказал директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка» Денис Кузьмин.

Он отметил, что, например, на Алтае, в одном из самых популярных российских туристических направлений, встречается много клещей — причем не только в удаленных лесах, но и рядом с крупными туристическими комплексами, такими как «Манжерок».

«Страховка «Защита от клеща» позволит быстро сдать все необходимые анализы и получить квалифицированную помощь, она предусматривает лечение и компенсацию расходов на извлечение паразита и лечение от последствий его укуса на всей территории России. В одном полисе можно застраховать до 6 человек», — добавил Кузьмин, уточнив, что недавно СберСтрахование расширила программу страхования и включила в нее лечение таких инфекций, как лихорадка Западного Нила, омская геморрагическая лихорадка и бабезиоз.

Ранее иммунолог рассказал, как распознать у себя боррелиоз после укуса клеща.