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В Греции назвали адом ситуацию на острове Родос из-за сильных пожаров

В ERT назвали ситуацию на греческом острове Родос адом из-за сильных лесных пожаров

В Греции масштабные пожары на острове Родос, в районах Каристос на Эвбее и Ахайа на Пелопоннесе, назвали «адом». Об этом сообщило греческое общественное телевидение ERT.

Возгорание не удается локализовать уже девятый день подряд.

«Минувшая ночь была адской, поскольку действовали только наземные силы. Картины в селении Геннадион (Геннади) были ужасающими», — рассказал корреспондент телеканала.

По его словам, пожарным помогают бороться с огнем добровольцы, но в среду утром все равно зафиксировали ухудшение ситуации. По данным телеканала, сейчас фронт огня находится между Геннади и деревней Вати. Новый очаг возгорания возник в районе селения Малона, огонь распространяется в сторону Архангелоса.

Родос охватил природный пожар. Люди массово эвакуируются с острова.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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