Любящая рисовать свинья заработала £1 млн на своих картинах

Картины свиньи по кличке Пигкассо проданы на сумму £1 млн, пишет Mirror. В 2016 году животное спасли с бойни.

Пигкассо, которая держит кисть зубами, рисовала известных лиц, включая экс-премьера Британии Бориса Джонсона и покойную королеву Елизавету II. В 2016 году свинья была спасена с бойни, и с тех пор она совершенствует свои навыки рисования.

«После спасения Пигкассо проявила интерес к некоторым старым кистям, лежащих в ее стойле. Я подогрела ее интерес, и вскоре она уже брала их и рисовала на холстах», — рассказывает хозяйка животного, 50-летняя Джоан Лефсон.

В 2016 году первая картина Пигкассо была куплена за £400. С тех пор рисунки свиньи стали стоить во много раз дороже, а почитателей ее творчества стало в несколько раз больше. Суммарная стоимость проданных работ животного в 2023 году превысила £1 млн.

«Мне нравится смотреть, как свинья весом 400 кг может так изящно водить кистью по холсту», — добавила Лефсон.

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