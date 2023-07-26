Кинолог перечислил причины агрессивного поведения собаки Байдена

Многолюдная среда могла стать причиной агрессивности собаки президента США Джо Байдена, сказал НСН президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

«Прежде всего, на характер собаки влияют генетика и воспитание. Конечно, поведение собаки может быть трусливо-агрессивным, когда она попадает в многолюдную среду после жизни за городом. Овчарка ведет себя так, защищая свою жизнь, опасность ей видится даже в попытке надеть ей ошейник и поводок. Кроме того, налицо отсутствие хороших кинологов и воспитателей», — отметил Уражевский.

По словам кинолога, это не первая собака американского лидера, причем поведение предыдущей было аналогичным.

Накануне New York Post писала, что пес Байдена по кличке Коммандер за четыре месяца покусал в Белом доме и в усадьбе главы Белого дома в Делавэре семь человек. Первую собаку президента США по кличке Майджор изгнали из Белого дома за схожее агрессивное поведение.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер позже объяснила поведение животного стрессовой обстановкой в Белом доме.

Ранее кинолог дал три совета Байдену, как воспитывать свою овчарку.