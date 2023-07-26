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В Иркутске сообщили о пожаре в торговом центре

Иркутский ТЦ «Версаль» эвакуировали из-за короткого замыкания, которое приняли за пожар

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МЧС России

ТЦ «Версаль» в Иркутске эвакуировали после сообщения о пожаре повышенного разряда. Об этом сообщило издание IrCity.ru.

Позднее в МЧС уточнили, что пожара не было: в здании произошло короткое замыкание силового кабеля, из-за чего возникло задымление. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели министерства.

Ранее следователи попросили арестовать главного инженера ТЦ «Времена года» Евгения Боткина по делу о прорыве трубы с кипятком в московском ТЦ. Мужчина вины не признал. 24 июля он был задержан. Боткину грозит до семи лет тюрьмы.

По словам очевидцев, оповещений о ЧП не было, не сработала сигнализация и людей не эвакуировали. Из-за потоков кипятка около 20 человек были заблокированы внутри ТЦ.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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