Австралийка подала в суд на клинику после возгорания лица пациентки

Бывшая медсестра из Австралии подала в суд на клинику после того, как у пациентки во время операции воспламенилось лицо. Об этом сообщает News.com.au.

Журналисты отмечают, что персонал использовал дополнительный кислород в опасной близости с электроприборами и хирургическими простынями. Это привело к воспламенению. Во время инцидента женщина была в сознании и кричала от боли. При этом врачи не спешили помогать. Они призывали пациентку успокоиться и ждать помощи.

Сама бывшая медсестра пыталась помочь пострадавшей. В процессе она повредила ногу, но не получила за это компенсацию. Более того, у нее диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Психологические травмы не позволяют ей вернуться к работе. За этот ущерб экс-работница хочет получить компенсацию.

Сообщается, что после инцидента пострадавшей провели несколько операций на лице, челюсти и одной руке. Подавала ли она какие-либо иски, не уточняется.

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