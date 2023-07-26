Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Австралийка подала в суд на клинику после возгорания лица пациентки

News.com.au: в Австралии экс-медсестра подала в суд на клинику после возгорания пациентки

close
100%
Freepik

Бывшая медсестра из Австралии подала в суд на клинику после того, как у пациентки во время операции воспламенилось лицо. Об этом сообщает News.com.au.

Журналисты отмечают, что персонал использовал дополнительный кислород в опасной близости с электроприборами и хирургическими простынями. Это привело к воспламенению. Во время инцидента женщина была в сознании и кричала от боли. При этом врачи не спешили помогать. Они призывали пациентку успокоиться и ждать помощи.

Сама бывшая медсестра пыталась помочь пострадавшей. В процессе она повредила ногу, но не получила за это компенсацию. Более того, у нее диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Психологические травмы не позволяют ей вернуться к работе. За этот ущерб экс-работница хочет получить компенсацию.

Сообщается, что после инцидента пострадавшей провели несколько операций на лице, челюсти и одной руке. Подавала ли она какие-либо иски, не уточняется.

Ранее в Москве мужчина ворвался в детскую больницу с молотком, отверткой и ножом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях