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Политолог рассказала о важности кино для развития креативных индустрий

Политолог Лесюк: индустрия советского кинематографа — отдельный культурный пласт

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В настоящее время особое внимание уделяется креативным индустриям, куда входит в том числе кино, заявила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Марта Лесюк.

«Кино — отдельная категория. В российской культуре индустрия советского кинематографа — отдельный культурный пласт, который нашел вполне конкретное отражение в ментальных установках и мировоззрении целого поколения. При этом не стоит забывать об актерах — главные роли послевоенных фильмов в основной своей массе сыграли бывшие фронтовики. Это породило звездную плеяду актеров советского времени», — сказала она.

Политолог напомнила о поправках к закону «Об образовании в РФ», которые дают право получить бесплатно второе высшее образование в области искусства бесплатно.

«Возможно, именно сегодня мы находимся в той смысловой точке, когда особенно назрела потребность в культурном переосмыслении действительности. Современный российский кинематограф «изголодался» по смысловому кино и государство разделяет эту потребность в новом отечественном продукте, в том числе при поддержке площадки «Меганом», — отметила она.

Также Лесюк подчеркнула, что сегодня россияне все более внимательно относятся к отечественному кинематографу, что позволяет сохранять культурный суверенитет в условиях отмены российской культуры за рубежом.

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