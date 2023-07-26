Стало известно, на что жалуются пассажиры общественного транспорта в России

Жители крупных городов России чаще всего жалуются на то, что общественный транспорт в их регионе движется вне расписания, рассказал RuNews24 председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного Совета при Министерстве транспорта России Илья Зотов.

«Если говорить общее, субъективное мнение, достаточно большое количество людей, живущих в крупных городах, довольны хотя бы тем, что там хоть какой-то транспорт есть. В малых городах зачастую общественного транспорта совсем нет. Но даже в крупных городах очень много жалоб к движению транспорта и к его расписанию – это первое», — отметил Зотов.

Помимо этого, граждане жалуются на качество транспортных работ, которые выполняют перевозчики, а также на состояние транспорта. Он уточнил, что услуги по перевозке пассажиров оказывают не всегда вместительные и комфортные автобусы, поэтому граждане часто обращают внимание на то, что в них не работают кондиционеры или печки.

В конце июня директор Института новейших государств, доцент Финансовой академии при правительстве России Алексей Мартынов говорил, что развитие транспорта по всей России является серьезным драйвером роста качества жизни людей.

Ранее депутаты предложили разрешить школьникам ездить бесплатно в городском транспорте в Москве.