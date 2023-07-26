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Россиянин ударил детского врача за отказ принять его дочь без записи

В Татарстане мужчина напал на женщину-врача, отказавшуюся принять его дочь без записи

Житель Татарстана зашел в кабинет к врачу без очереди и набросился на нее за отказ принять его дочь. Видео нападения, подтверждающее комментарий пострадавшей, было опубликовано 25 июля в Telegram-канале «Альметьевск 1»

Инцидент произошел в детской городской больнице в Альметьевске. Агрессивный мужчина ворвался в кабинет отоларинголога, у которой в тот момент находился пациент, и потребовал принять его 12-летнюю дочь с ушной серной пробкой.

Врач объяснила, что прием ведется по записи, которой у посетителя не оказалось, или в экстренных случаях, однако проблема его дочери к таковым не относится. Когда разъяренный мужчина услышал отказ, он, по словам медика, ударил ее амбулаторной картой по голове, а затем выскочил из помещения и захлопнул дверь, пытаясь заблокировать женщину внутри.

Судя по записи, все произошло на глазах у его дочери, множества пациентов и даже медперсонала. Девочка пытается увести отца от кабинета, но тот лишь отмахивается от ребенка, продолжая держать дверь, а потом открывает ее и заходит обратно. Там он, как рассказала пострадавшая, толкнул ее, а затем позволил женщине выйти через смежную комнату в коридор и позвать на помощь.

Коллеги потерпевшей вызвали полицейских, которые приняли от нее заявление. Тогда же выяснилось, что этот мужчина уже несколько раз пытался попасть с ребенком на прием без очереди, однако до сих пор никого не бил.

Ранее в Балаково женщина огорчилась, что не сломала палец, ковыряясь в носу, и избила санитарку.

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