60-летний мужчина надругался над девятилетней девочкой в подвале дома

В Раменском гражданину Узбекистана предъявлено обвинение в сексуальном насилии над малолетним ребенком. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия мужчина находился в подвальном помещении одного из жилых домов в Раменском, где совершил преступление против половой неприкосновенности школьницы.

60-летнего гражданина Узбекистана задержали, он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера. Решается вопрос об избрании в отношении мигранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также в ходе розыска предполагаемого насильника сотрудники МВД обнаружили девять граждан стран ближнего зарубежья, которые находились на территории РФ нелегально.

Ранее тракторист из Сибири опоил петербургскую школьницу и надругался над ней.