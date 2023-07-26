Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

60-летний мужчина надругался над девятилетней девочкой в подвале дома

СК: в Подмосковье 60-летний мигрант надругался над девятилетней девочкой

close
100%
Depositphotos

В Раменском гражданину Узбекистана предъявлено обвинение в сексуальном насилии над малолетним ребенком. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия мужчина находился в подвальном помещении одного из жилых домов в Раменском, где совершил преступление против половой неприкосновенности школьницы.

60-летнего гражданина Узбекистана задержали, он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера. Решается вопрос об избрании в отношении мигранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также в ходе розыска предполагаемого насильника сотрудники МВД обнаружили девять граждан стран ближнего зарубежья, которые находились на территории РФ нелегально.

Ранее тракторист из Сибири опоил петербургскую школьницу и надругался над ней.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях