В Тольятти мать заставляла двух маленьких детей есть кошачий корм

В Самарской области трехлетнюю девочку и двухмесячного мальчика изъяли у матери, ведущей асоциальный образ жизни, женщина избивала детей и заставляла их есть корм для животных. Об этом сообщает издание «Блокнот».

О вопиющей ситуации рассказали местные волонтеры, которые приехали вместе с правоохранителями в квартиру, где запертыми сидели двое маленьких детей. Среди кучи хлама и пустых бутылок находились трехлетняя девочка и ее двухмесячный брат.

На видео, которое сняли волонтеры, один из детей раздетым бродит по дому с пивными бутылками в руках, девочка буквально распухла от голода, на ее теле обнаружили многочисленные следы от укусов насекомых, матери дома не было длительное время.

«Когда она не хотела кормить девочку, она просто открывала пакетик влажного кошачьего корма, высыпала это на пол и говорила: «Жри!». И ребенок ел, потому что он был голодный. Она могла оставлять детей по двое суток, по четверо суток, не поить, не кормить», — рассказала руководитель местной общественной организации «Право на счастье» Марина Федотова.

Брата и сестру из семьи изъяли, по словам соседей, их 27-летняя мать детей часто проводила время в сомнительных компаниях, приводила домой собутыльников, била и издевалась над малолетними.

«Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу, изъяли детей, находившихся в социально опасном положении, и поместили их в государственное учреждение», — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении матери возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности, женщину могут лишить родительских прав.

Ранее в Минусинске мать бросила двух маленьких детей в запертой квартире без еды и воды.