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Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем уехал из Латвии

Представитель МИД Захарова сообщила, что шеф-редактор Sputnik Литва Касем покинул Латвию

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Нина Зотина/РИА Новости

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По словам дипломата, опасаясь уголовного расследования, журналист воспользовался возможностью и уехал из страны.

Захарова добавила, что было очевидно, что латвийские власти «не оставят в покое» Касема.

Касем прибыл в Латвию в январе этого года для встречи с родственниками, там его задержали за нарушение санкций Европейского союза против России и по подозрению в шпионской деятельности. В конце апреля его выпустили на свободу, но предписали не выезжать за границу.

Адвокат Касема рассказывал, что условия содержания журналиста в литовской тюрьме подпадают под действие Конвенции по предотвращению пыток. 30 января его без оснований перевели в корпус к осужденным заключенным и отправили в одиночную камеру. В условиях антисанитарии и насекомых у мужчины проявилась аллергия.

Кроме того, у Касема обострились хронические заболевания, из-за подагры отказывали пальцы на ногах.

Ранее журналист Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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